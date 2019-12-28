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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması; Bir sonraki yıl farklı olacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2020 yılı asgari ücret miktarı ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu. Selçuk, bir sonraki yıl görüşmelerinde her iki tarafında anlaştığı rakamlar üzerinde konuşulacağını söyledi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 13:14
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücret açıklaması; Bir sonraki yıl farklı olacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Hükümet arasında geçen 2020 yılına ait miktarların belirlenmesine dair yapılan toplantıların belirlenmesiyle, asgari ücret tutarına yüzde 15.03 artış sağlanarak 2 bin 324 TL olmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, katıldığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kurulunda asgari ücretle ilgili  "Asgari ücret aslında devletin değil işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk ayrıca, 2020 yılı için belirlenen asgari ücret tutarından sonra bir soraki yıl için yapılacak olan görüşmelerde daha farklı bir yol çizeceklerini aktararak, "Söz verdiler, gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız" diye konuştu.
 

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