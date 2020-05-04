Bakan zehra Zümrüt Selçuk'tan, çocukluk fotoğrafıyla 'evde kal' çağrısına destek

Çin'den tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınına (Kovid-19) karşı Türkiye'de ilk günden salgına karşı üstün önlemler almaya başladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturan Sağlık Bakanlığı, sonrasında kademeli olarak ilan edilen sokağa çıkma yasakları ile birlikte alınan çeşitli önlemlerle salgını kontrol altına almayı başaran Türkiye'nin en önemli başarısı 'evde kal' çağrılarına uymak oldu.

Uzmanların sürekli vatandaşlra tedbirleri elden bırakmamak adına evlerinde kalmaları yönünde yaptıkları çağrılara bir destekte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'tan geldi. Bakan Selçuk,hesabı üzerinden paylaştığıyla 'evde kal' çağrısı yaparken paylaşım dakikalar içinde beğeni rekorları kırdı.

Siirt'te yaşadığı dönmede 1988 yılında çekilmiş olan ve ailesiyle birlikte poz veren Bakan Selçuk, fotoğrafın altına 'Her eve, maske takılmayan kulakları çekecek böyle can bir kardeş lazım' notunu düştü.