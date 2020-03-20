Bakan Zümrüt Selçuk, alınan koronavirüs önlemlerini duyurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, kolonya ve maske dağıtımının ilk başta Ankara ve İstanbul'da gerçekleşeceğini daha sonra diğer illerede yayılacağını belirterek işverene destek önlemleri için de kısa çalışma ödeneğinin şartlarının kısa sürede genişleteceklerini aktardı.

Türkiye genelinde bulunan tüm kuruluşlarda hijyen ve mesafe kuralları da dahil olmak üzere belirlenen 14 kurala harfiyen uyulduğunun altını çizen Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satırbaşları ise şöyle:

İşsizlik Sigorta Fonu

* İşsizlik Sigorta Fonu böyle durumlar için var. (İşçi ve işveren sendikaları) Onların talepleri geldikçe biz ona dair önlemler almaya devam edeceğiz.

Yaşlılara yönelik çalışmalar

* Türkiye genelinde 153'ü devlete ait olmak üzere 400'ü aşkın huzurevimiz var, her birini günlük kontrol ediyoruz. Huzurevlerimizde doktor sayısını artırıyoruz. Huzurevlerimizde periyodik ateş ölçümleri yapılıyor.

Türkiye çapında 1003 sosyal dayanışma vakfının periyodik paylarını artırdık, böylece yaşlılarımıza destekleri daha da artırmış olacağız. Yaşlılara yönelik YADES ve VEFA projelerini bu süreçte yoğunlaştırarak uygulayacağız.

Emekli maaşları

* Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500 liraya çıkarmış olacağız.

Kısa Çalışma Ödeneği

* Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarını esneteceğimiz için çoğu işveren bundan faydalanacak. Telafi çalışma süresini 2 aydan 4 aya çıkartıyoruz (Kısa Çalışma Ödeneği) Bunun bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler de sağlayacağız.

Maske ve kolonya dağıtımı

* Maske ve kolonya dağıtımı ilk başta Ankara, İstanbul üzerinden başlanacak, daha sonra da proje genişletilir.

2 milyar liralık yardım

* Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardım dağıtacağız.



