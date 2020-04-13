Bakanı Kurum müjdeyi verdi! Depremzedelerin konutları bu yıl teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda korona virüs ile mücadelede zor günler geçiren depremzedelere müjdeli haberi verdi.

Bakanı Murat Kurum yapmış olduğu paylaşımda;

"Elazığ depreminden sonra vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için başlattığımız çalışmaları koronavirüs tedbirlerini alarak sürdürüyoruz. Söz verdiğimiz üzere 2020 yılı bitmeden Elazığ’da 20.417, Malatya’da 4.448 konutu bitirip vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız." ifadelerinde bulundu.