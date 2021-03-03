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Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık bir yıldır Dünya üzerinde ve ülkemizde Devam etmekte olan covid-19 normal hayatımızı durdurma noktasına kadar geldi. Bugün yapılacak olan bakanlar kurulu toplantısında alınan kararları Vatandaşlar dört gözle bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak detaylar haberimizde…

03 Mart 2021 Çarşamba 15:12
Bakanlar Kurulunun aldığı kararlar ne zaman açıklanacak?
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Ülke genelinde korona virüs hakkında yapılan bakanlar kurulu toplantısında alınan kararlar oldukça merak ediliyor. Vakaların azalmasıyla yasakların esnetilmesi vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. Peki, alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ne zaman açıklanacağını sizler için haberimizde düzenledik.

Kabine toplantısı ne zaman?

Geçen haftadan itibaren beklenen kabine toplantısı 1 Mart Pazartesi bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Beştepe Külliyesi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklamada bulunacak?

Yapılan toplantının açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı günün akabinde saat 20:00 'de kamuoyuna açıklaması beklenmekte.

Kademeli normalleşme sürecinin belirlenmesi nasıl olacak?

* Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

* Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.


* Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

* Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanamaya gidilecek.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre belli bir değerlendirme çerçevesinde aşamalı bir şekilde kaldırılması öne sürülüyor.

* İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

 

 


Son Güncelleme: 03.03.2021 15:12
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