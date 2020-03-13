betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul 10°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93640
ALTIN
320.456
DOLAR
6.2939
STERLİN
7.9458
EURO
6.9899

Bakanlık 81 İl’i genelge ile uyardı! Sorumluluk alanındaki her yer sık periyotlar ile temizlenecek!

Korona-virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla yurdumuzda tüm kurumlar seferber olmuş durumda. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine korona-virüs tedbirlerini içeren 11 maddelik genelge gönderildi.

13 Mart 2020 Cuma 00:20
Bakanlık 81 İl’i genelge ile uyardı! Sorumluluk alanındaki her yer sık periyotlar ile temizlenecek!

Koronavirüse karşı ülkenin tüm kurumlarıyla etkin ve koruyucu önlemlerin alındığı belirtilen genelgede, hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

81 il valiliğine genelgeye göre, yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri) Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek.

İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanlar yerleştirilecek.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimler sıklaştırılacak ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirler alınacak.

Hizmet binaları ve müştemilatının Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliği, havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Diğer kamu, kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen talepler karşılanacak.

Yerel yönetimler personeli acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek
Çöpler daha sık ve düzenli olarak toplanacak, çöp toplama araç ve personel kapasitesi yeterli düzeyde tutulacak. Çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirler alınacak.

Vatandaşlar, bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medyayla hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilecek.

Yerel yönetimler personeli, acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmeyecek. Yurt dışından dönen personelin de Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durması sağlanacak.

İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman talepleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilecek.

Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatlar hızlıca ve titizlikle yerine getirilecek.

Genelgede, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek tedbirlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olunması, gerektiğinde bu kurumlardan yardım talep edilmesi gerekmektedir. Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun iliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim."

Son Güncelleme: 13.03.2020 00:34
Anahtar Kelimeler:
81 Ile Genelgeçevre şehircilik Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu! Genelge Resmi gazete'de yayımladı
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı durduruldu! Genelge Resmi gazete'de yayımladı
Koronavirüsünden korunmak için yoğurt ve arap sabununu karıştırdı, hastanelik oldu!
Koronavirüsünden korunmak için yoğurt ve arap sabununu karıştırdı, hastanelik oldu!
Kontrolden çıkan TIR polis noktasına daldı, 2 yaralı
Kontrolden çıkan TIR polis noktasına daldı, 2 yaralı
İş insanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı
İş insanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı
Acı haber! Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Acı haber! Barış Pınarı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Maltepe'de dehşet anları! İçi yolcu dolu minibüs silahla tarandı
Maltepe'de dehşet anları! İçi yolcu dolu minibüs silahla tarandı

Popüler Haberler

Haksız fahiş fiyat artışı şikayet bildirimi nereden nasıl yapılır?
İran ve Irak 'ta görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Korona virüsü aşısı bulundu mu? Virüse çare bulundu mu? Korona virüsü aşısı ne zaman çıkacak? İsrail ve İran 'dan yapılan son dakika açıklamaları
Korona Virüsü nedeni ile asker alımları durdurulacak mı? Bedelli askerlik alımları duracak mı?
Uzaktan ve evden eğitim nasıl olacak? Dersler nereden nasıl takip edilecek? Uzaktan eğitim için öğrencilere 3 GB internet
Bein Sports maçları şifresiz mi yayınlayacak? Corona Virüs nedeniyle şifresiz yayın gündemde!
Euro 2020 iptal edilecek mi? Türkiye'de mi yapılacak?
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Corona virüs kaç derecede ölüyor? Corona virüs bitecek mi? Nereden nasıl yayıldı?
Çekirge istilası nedir? Çin ve Hindistanda görülen çekirge istilası Türkiye'ye mi geliyor?
Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak? Yayın tarihi ve kanalı belli oldu!
A101'de satılan Piranha Titan C Type oto multimedia sistemi nasıl, alınır mı?
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 13 Mart Cuma
Hayırlı cumalar! 13 Mart Cuma mesajları ve en anlamlı cuma sözleri
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
TOKİ İstanbul 2020 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 1 milyon 200 bin kişi başvuruda bulundu!
GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak? GT6 maximum ve minimum sistem gereksinimleri
Acun Exatlon Challenge ne zaman başlıyor? Yarışmacıları kimler? Netflix'te ne zaman yayınlanacak?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun araçlarına zarar veren kişi Ece Erken mi?
Virüsten korunmak için kaç derece alkollü kolonya kullanmak gerekir?
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon yayın tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.