İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
387.114
DOLAR
6.9921
STERLİN
8.6210
EURO
7.5498

Bakanlık açıkladı! 40 binden fazla Türk vatandaşın yurda dönüşü gerçekleştirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyeleri ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeden 40 binden fazla vatandaşın yurda dönüşünün gerçekleştirildiğini bildirdi.

25 Nisan 2020 Cumartesi 11:49
Bakanlık açıkladı! 40 binden fazla Türk vatandaşın yurda dönüşü gerçekleştirildi

Koronavirüsle mücadelede yurt dışından bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine ilişkin alınan karar kapsamında harekete geçilmiş ve planalanan uçuşlarla vatandaşlarının yurda dönmeleri sağlama çalışmaları başlatılmıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye işlemlerinde 40 binden fazla Türk vatadandaşı Türkiye'ye getirilerek koronavirüs tedbirleri doğrultusunda belirlenen yurtlara yerleştirildi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 75 ülkeden 40 binden fazla vatandaşın yurda getirildiğini bildirilirken açıklamada 23-24 Nisan tarihlerinde toplam 10 vatandaşın da virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliyeye ilişkin son bilgiler şöyle paylaşlıdı:

"Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır."
 

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıTahliyeKoronavirüsYurt Dışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partili Başkanın cami programına sosyal medyadan büyük eleştiri
AK Partili Başkanın cami programına sosyal medyadan büyük eleştiri
Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü
Süleyman Demirel'in manevi oğlum dediği Ali Çetin Şener koronavirüse yenik düştü
65 yaş üstüne 3 saat sokağa çıkma izni ve parayla maske satış izni geliyor
65 yaş üstüne 3 saat sokağa çıkma izni ve parayla maske satış izni geliyor
PKK'ya şok! 20 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
PKK'ya şok! 20 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Gökova Körfezi'nde 15 milyon dolara satılık ada!
Gökova Körfezi'nde 15 milyon dolara satılık ada!
Mansur Yavaş'ın iftar kampanyasında internet sitesine siber saldırı
Mansur Yavaş'ın iftar kampanyasında internet sitesine siber saldırı

Popüler Haberler

Devlet 960 TL kira yardım başvurusu gerekli belgeleri
Kalk Gidelim Seyfettin Dal kimdir? Gerçek adı nedir? Ufuk Özkan hakkında bilgiler
Koronavirüs için maddi yardım yapan iş adamları ve zenginler
Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı tanıtıldı
Boşanan kadınlara verilen maddi destekler nelerdir? Dul maaşı nasıl sorgulanır?
Koronavirüs sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları yardımları yapan kurum ve kuruluşlar
Bugün TV’de ne var? 25 Nisan 2020 Cumartesi ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 canlı yayın akışı
Zoom hesabı kalıcı ve tamamen silme nasıl yapılır?
Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için Garanti Bankası kredi faiz oranları 0.99 oldu!
Evde el dezenfektanı nasıl yapılır? Evde doğal dezenfektan yapmak için malzemeler
Evde lezzetli ve kolay ekmek yapımı tarifi ve malzemeleri
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
Bankaya gitmeden kredi ve kredi kartı alma işlemleri başlıyor! İmza ve prosedür yok
iOS 13.4.1 ile iPhone’lara gelen yenilikler neler?
Berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförlerin açılması dört gözle bekleniyor
Fındık fiyatları 24 Nisan Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Osmaniye'de kaybolan lise öğrencisi İrem Dinçer nerede?
1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşçi Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Netflix'te After Life 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te After Life yeni sezon tarihi belli oldu!
Camiler ibadete ne zaman açılacak? Ramazanda camiler açılır mı?
Elif dizisi bitti mi? Yeni sezonda devam edecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.