Bakanlık açıkladı! 40 binden fazla Türk vatandaşın yurda dönüşü gerçekleştirildi

Koronavirüsle mücadelede yurt dışından bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine ilişkin alınan karar kapsamında harekete geçilmiş ve planalanan uçuşlarla vatandaşlarının yurda dönmeleri sağlama çalışmaları başlatılmıştı. Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan tahliye işlemlerinde 40 binden fazla Türk vatadandaşı Türkiye'ye getirilerek koronavirüs tedbirleri doğrultusunda belirlenen yurtlara yerleştirildi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 75 ülkeden 40 binden fazla vatandaşın yurda getirildiğini bildirilirken açıklamada 23-24 Nisan tarihlerinde toplam 10 vatandaşın da virüs nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen tahliyeye ilişkin son bilgiler şöyle paylaşlıdı:

"Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızın, karantina koşulları hazırlanarak en kısa sürede ülkemize getirilmesi için harekete geçilmiştir. Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır."

