Bakanlık açıkladı! Kamu'da 1 Haziran'da hangi kronik hastalığı olanlar göreve başlamayacak belli oldu

Korona virüs ile yaşanan mücadele sürecinden sonra Türkiye 1 Haziran tarihinden itibaren normal hayata dönüyor. Bir çok işletme , kurum ve kuruluş çalışanlarını 1 haziran dan itibaren iş başı yapacaklar.

Kamu'da da Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik rahatsızlıkları olan çalışanlar evde kalmaya devam edecekler.

İşte hangi kronik rahatsızlıklar bu kapsamda , hangi hastalığı olan kişiler evlerde kalmaya devam edecek ? Hastalıklar tek tek belirlendi.

Tüberküloz, Kronik Viral Hepatitler, lösemi, anemi, pıhtışamk bozuklukları, şizofreni, sanrılı bozukluklar, zeka geriliği, hiperkinetik bozukluklar, Serebral Palsi, kalp ve kas hastalıkları, Vestibüler İşlev Bozuklukları, astım, kronik solunum yetmezliği, toksik karaciğer hastalığı, çölyak, kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, spina bfida, kromozom anomalileri, turner sendromu, Karaciğer Fibroz ve Sirozu, Ülseratif Kolit, Antikor Kusurlarının Baskın Olduğu İmmün Yetmezlik, Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları ve Ruam ve Melioidoz Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalıklar listesinde yer alıyor.

Diğer yandan 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması izin verilen saatler dışında devam edecek.