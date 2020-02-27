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Bakanlık açıkladı! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden alındı

İçişleri Bakanlığının talimatıyla, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan yardımcısı Halit Güleç görevlerinden uzaklaştırıldılar.

27 Şubat 2020 Perşembe 19:09
Bakanlık açıkladı! Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden alındı

Yalova Belediyesi'nde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiası öne sürülerek bir soruşturma başlatılmıştı. Belediyeye yönelik nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, güveni ve görevi kötüye kullanma kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında ise Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile şu an tutuklu olan Belediye Başkan yardımcısı Halit Güleç görevlerinden alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in Anayasanın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen suçlar kapsamında ve Belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak, 10.02.2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere 3 Müfettişin görevlendirildiği; Mülkiye Müfettişlerince yapılan incelemelerde; Yalova Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde Belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26.02.2020 tarihi itibariyle bu hesaptan Belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği, bu kapsamda Mali Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit GÜLEÇ, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan KAŞ,Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat ELGİN ve Belediye görevlisi Bahar TAŞKÖMÜR'ün aralarında bulunduğu bazı kişilerin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandığı, şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Belediye Başkanının sorumluluğunun olduğu, bununla birlikte Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesinin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin % 32'sinin üç - dört firma tarafından üstlenildiği, bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu, yine 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe Belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapılmıştır."

Açıklamada ayrıca; "Mülkiye Müfettişlerince bu tespitler kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26.02.2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca da Yalova Belediye Başkanı Vefa SALMAN hakkında “ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet” suçlarından soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıYalova BelediyesiVefa SalmanHalit GüleçGörevden Alma
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