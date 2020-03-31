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Bakanlık duyurdu! Kamuya ek atamalar yapılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkarılan bir kararla kamu kurum ve kuruluşlarına ek atamalar yapılacağını duyurdu.

31 Mart 2020 Salı 12:50
Bakanlık duyurdu! Kamuya ek atamalar yapılıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ortak bir çalışması sonucu Türkiye geneli kamu kurum ve kuruluşlara ek atama yapılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan kararda kamu kurum ve kuruluşlarının 2020 yılında açıktan veya nakil yöntemiyle ataması yapılacaklar belirlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu atama kararı ile ilgili yaptığı yazılı açıkalmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamı esas alınarak kamu hizmetlerinin aksamaması ve etkin mücadelenin yürütülebilmesi için söz konusu atamaların destekleyici olacağı belirtilerek 2020 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635’i üniversitelere, 431’i diğer kurumlara olmak üzere toplam 1.066 atama izni verildiği aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca, “2020 yılı için kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belirlendi. Bu kapsamda, 62 Kamu Kurum ve Kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.” ifadeleri kullanılarak söz konusu karar kapsamında, 127 üniversiteye 1.016 ilave atama yapılacağı duyuruldu.

Buna göre; 2020 yılında açıktan ve nakil yöntemleriyle üniversiteler toplamda 1.651, diğer kurumlar da toplamda 6.650 ilave atama gerçekleştirmiş olacak.

Son Güncelleme: 31.03.2020 13:26
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