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Bakanlık duyurdu! Tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar yapılmayacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.İçişleri bakanlığının yapmış olduğu duyuruya göre iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin 11 Mayıs tarihine kadar durduruldu.

26 Nisan 2020 Pazar 15:02
Bakanlık duyurdu! Tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar yapılmayacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamalar devreye alınmaya devam ediyor.Son olarak İçişleri bakanlığının yapmış olduğu duyuruya göre iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin 11 Mayıs tarihine kadar durduruldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerimiz ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 11 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCEDEN 27 NİSAN'A KADAR DURDURULMUŞTU

Özellik nüfus dairelerindeki yoğunluk sebebiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.

Son Güncelleme: 26.04.2020 15:09
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