Bakanlık duyurdu! Tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar yapılmayacak

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamalar devreye alınmaya devam ediyor.Son olarak İçişleri bakanlığının yapmış olduğu duyuruya göre iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin 11 Mayıs tarihine kadar durduruldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCEDEN 27 NİSAN'A KADAR DURDURULMUŞTU

Özellik nüfus dairelerindeki yoğunluk sebebiyle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri ilk olarak 27 Nisan'a kadar durdurulmuştu. Ancak alınan yeni kararla birlikte nüfus müdürlükleri ve e-Devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemleri 11 Mayıs'a kadar uzatılmış oldu.