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Bakanlık genelge yayınladı, Restorant ve lokantalarda masalar kalkıyor!

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı ek bir genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinde masa düzeninin kaldırılması ve sadece 'paket servis' ve 'gel-al' benzeri uygulamalar yapılması ve müşterilerin oturmasına izin verilmemesine karar verildiğini duyurdu.

21 Mart 2020 Cumartesi 23:56
Bakanlık genelge yayınladı, Restorant ve lokantalarda masalar kalkıyor!

Türkiye genelinde uygulanan koronavirüsü tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Gönderilen genelgeye göre, içkili ve içkisiz tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri bugün saat 24.00 itibarıyla sadece 'paket servis' ve 'gel-al' şekli itibarıyla müşterilerin oturmasına izin vermeyecek.

Genelge kapsamında tüm lokanta ve restoranlar ile pastane benzeri iş yerleri oturma alanlarını yeniden düzenleyecek ve masalarını kaldıracak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda ise gerekli işlemr yapılacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen tedbirler doğrultusundaki ek genelgeyle koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla lokanta restoranlar hariç olmak üzere birçok halka açık yerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulduğu belirtilerek, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yapılan değerlendirmeler kapsamında salgının daha fazla yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için lokanta, restoran, pastane ve benzeri iş yerleri için ilave tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu genelge kapsamında alınan tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından il ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde başta Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, tedbirlerin hızla uygulanmasını ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiğini de genelge içeriğinde kaydetti.
 

Son Güncelleme: 22.03.2020 10:39
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Içişleri BakanlığıKoronavirüs TedbirleriGenelgeRestoranLokantaServis
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