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Bakanlık olaya el attı! Korona fırsatçılarının fahiş bilet fiyatı uygulamasına son verildi

Korona virüs tedbiriler kapsamında şehirler arası seyahate gelen kısıtmalayla birlikte bazı firmaların bilet fiyatlarına fahiş zamlar yaptığı tartışmaları gündeme gelmişti. Bakanlık bu tartışmalara son noktayı koydu. Yapılan yönetmelik değişikliği ile kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulaması devreye girdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 12:02
Bakanlık olaya el attı! Korona fırsatçılarının fahiş bilet fiyatı uygulamasına son verildi

Korona virüs tedbiriler kapsamında şehirler arası seyahate gelen kısıtmalayla birlikte bazı firmaların bilet fiyatlarına fahiş zamlar yaptığı tartışmaları gündeme gelmişti.

Bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarına yaptıkları süper zamlar bu kadar olmaz dedirten cinstendi. Ve bakanlık olaya el atarak tüm bu tartışmalara son noktayı koydu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,"Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek, vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu,yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kara yolu yolcu taşımacılığında firmaların sefer sayılarını azaltmak durumunda kaldığını söyledi.

Seferlerin izne bağlanmasının ardından bazı işletmelerin otobüslerini belli bir kısmını dolduktan sonra yola çıkarmaya başladığının belirlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlarımız hem izin alma hem de otobüslerin belli oranda dolmasını beklemeleri nedeniyle terminallerde sabahlamak zorunda kalmaya başladı. Bu durumun vatandaşların lehine düzeltilmesi amacıyla Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde sektöre yönelik geçici bazı düzenlemeler yaptık. Kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk. Bu indirimle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesi belirlenmiş oldu. Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırmalarına vesile oluyoruz."

Seferlerde değişiklik kriteri

Yönetmelik kapsamında başka düzenlemeler de yaptıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Firmalara, taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladık. Böylece vatandaşlarımızın 'otobüs dolsun' diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Hem vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamadan gidecekleri yerlere ulaşmasını sağlayacağız hem de firmaların bu süreçten daha az etkilenmesine vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, aynı düzenlemeyle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmaların, zaman tarifelerinde yer alan seferlerini, bilet almış yolculara önceden haber vermek kaydıyla 2 saat öncesinden değiştirebilmelerine imkan sağladıklarını bildirdi.

"Kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez"

Özellikle sefer sayılarındaki azalma sonrasında vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satışı olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İdare olarak bu süreçten yarar sağlamaya çalışan merdiven altı firma ve kişilere gereken yaptırımları uyguladık. Böyle bu süreçte kimse vatandaşlarımız üzerinden haksız kazanç elde edemez. Yaptığımız düzenlemeyle de kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik."

Karaismailoğlu, uluslararası taşıma yapan firmaların Kovid-19 salgını nedeniyle veri girişlerinde yaşadıkları sıkıntıları azaltacak önlemleri de aldıkları bilgisini vererek, "Bu düzenlemeyle UBAK İzin Belgesi kullanan uluslararası taşıma yapan firmaların ceza puanlarını 30 Haziran'a erteledik." dedi.

 Lojistik sektörüne teşekkür

Bakan Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara yolu taşımacılığında faaliyet gösteren birçok firmanın insanüstü gayret göstererek, vatandaşa hizmet anlayışıyla çalıştığını söyledi.

Söz konusu firmaların marketlerde rafların dolmasını sağladığını, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yollarda olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta tüm sağlık çalışanlarımız ve bu süreçte görev yapan tüm insanlarımız olmak üzere, yönetmeye gayret gösterdiğimiz taşımacılık sektöründe görünmez kahramanlar olan yol yapımından denetleyicisine ve en önemlisi, başta gıda, deterjan, hijyen malzemelerine kadar bunları taşıyan, evimize, marketlerimize, eczanelerimize kadar getiren tüm lojistik çalışanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum."

Anahtar Kelimeler:
Fahiş Bilet Fiyatlandırması
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