Bakanlık, Sağlık bakanlığı'nın adını kullanan dolandırıcı siteleri açıkladı

Koronavirüs hastalığını bahane ederek Sağlık Bakanlığının ismini kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışan siteleri Sağlık Bakanlığı tel tek ifşa etti. İşte o dolandırıcı siteler..

Bakanlık, Sağlık bakanlığı'nın adını kullanan dolandırıcı siteleri açıkladı
    Abone Ol:

Koronavirüs ile yoğun bir mücadelenin yaşandığı bu günlerde en ön planda olan Sağlık Bakanlığının ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan bazı internet sitelerinin Sağlık Bakanlığı tek tek isim vererek ifşa etti.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir."

"Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır."

"Resmi kaynağı olmayan Saglikgovtr-destek, E-kapim, e-kapim-online, e-kapim-portalgiris gibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz."

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:10

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası başvuruları nasıl, nereden yapılır? Rapor parası almak için şartlar
KYK burs ve kredi ödemeleri neden kesilir? KYK bursu kesilme sebepleri
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Maden suyu cilde nasıl uygulanır? Maden suyunun cilde uygulanma teknikleri
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
2020 MEB İOKBS bursluluk sınavı yeni tarihi belli oldu!
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
Günlük Burç Yorumları 19 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sancaktepe'deki pandemi hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Bay Yanlış Dizisi Deniz Koparan Kimdir? Gerçek adı nedir? Cemre Gümeli hakkında bilgiler
Ramazan Bayramı kredi kampanyaları en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranları hangi bankada?
Koronavirüs yasakları nelerdir? Hangi 25 ilde maske zorunluluğu getirildi?
Survivor Ersin yeni köpeğinin adını ne koydu? Köpeğine isim buldu mu?
LGS MEB Sınav Görevi Öğretmen Ücretleri
Enpara anında online 50.000 TL kredi kampanyası