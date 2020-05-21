Bakanlık, Sağlık bakanlığı'nın adını kullanan dolandırıcı siteleri açıkladı

Koronavirüs ile yoğun bir mücadelenin yaşandığı bu günlerde en ön planda olan Sağlık Bakanlığının ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan bazı internet sitelerinin Sağlık Bakanlığı tek tek isim vererek ifşa etti.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Dolandırıcılar her aileye 1498 TL devlet desteğinde bulunulacağı vaadiyle kişilere kısa mesaj (SMS) göndermektedir."

"Sağlık Bakanlığının vatandaşlara maddi destek verme yönünde görevi ve çalışması bulunmamaktadır."

"Resmi kaynağı olmayangibi yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz."

T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

Yanıltıcı isimli internet sitelerine ve bu sitelerde yer alan uygulamalara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/YfyUq23HoS — T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm (@sagliklicozum) May 21, 2020

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 19:10