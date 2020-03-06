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Bakanlık talimat verdi; 8 Mart'ta tüm kadın hükümlüler açık görüşe çıkacak

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle aynı gün kapalı cezaevlerinde bulunan kadın tutuklu ve hükümlüler ziyaretçileriyle açık görüş gerçekleştirebilecek.

06 Mart 2020 Cuma 10:46
Bakanlık talimat verdi; 8 Mart'ta tüm kadın hükümlüler açık görüşe çıkacak

Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle yeni bir karar alarak söz konusu günde kadın hükümlü ve tutukluların ziyaretçilerle olan görüşlerini açık görüş olarak değiştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanan  ve tüm kapalı ceza evlerine gönderilen talimata göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler, açık görüşten faydalanabilecek. Buna göre; Kadın tutuklu ve hükümlüler, Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile açık görüşte görüşebilecekler. 

Talimat doğrultusunda açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanırken söz konusu görüşler için sürelerde belirlendi. Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.

Son Güncelleme: 06.03.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar GünüAdalet Bakalnlığı8 MartCeza EviAçık Görüş
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