Bakanlık talimat verdi; 8 Mart'ta tüm kadın hükümlüler açık görüşe çıkacak

Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle yeni bir karar alarak söz konusu günde kadın hükümlü ve tutukluların ziyaretçilerle olan görüşlerini açık görüş olarak değiştirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından imzalanan ve tüm kapalı ceza evlerine gönderilen talimata göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler, açık görüşten faydalanabilecek. Buna göre; Kadın tutuklu ve hükümlüler, Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile açık görüşte görüşebilecekler.

Talimat doğrultusunda açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanırken söz konusu görüşler için sürelerde belirlendi. Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.