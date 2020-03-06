Bakanlık talimat verdi; 8 Mart'ta tüm kadın hükümlüler açık görüşe çıkacak

Adalet Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle yeni bir karar alarak söz konusu günde kadın hükümlü ve tutukluların ziyaretçilerle olan görüşlerini açık görüş olarak değiştirdi.
Talimat doğrultusunda açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanırken söz konusu görüşler için sürelerde belirlendi. Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.
Son Güncelleme: 06.03.2020 10:56