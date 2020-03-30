Bakanlık uyarmıştı! Yasak olmasına rağman Kovid-19 testleri yok satıyor!

Korona virüs vakalarıyla ülkemizde mücade tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte devam ediyor. Ancak bu durumu fırsat bilen bazı kişiler yine boş durmadı ve piyasada kovid 19 testleri satmaya başladılar.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, şu sıralarda ise test kitleri revaçta. Birçok kişi veya firma test kiti satışını yapıyor. Bir e-ticaret sitesi 1000 adet test kitini 76 bin 179 TL'ye satarken, Instagram üzerinden satış yapan kişiler ise 30 ile 45 dolar arasında değişen tutarlarda ürün satışı yapıyor.

Test kiti tanıtımı yapılan bir sitede ise "kar gütmeyen kuruluş" ifadesi yer alıyor. Ankara merkezli bir firma ise, yalnızca bu ürüne özel web sitesi açmış. Sitede tanıtımı yapılan ürün ile 10 veya 20 dakika içinde sonuç alınabileceği bilgisi dahi yer alıyor. Söz konusu firmanın daha önce gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiği anlaşıldı.

İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlerin önemli bir kısmının uluslararası e-ticaret platformları üzerinden temin edildiği belirtiliyor. Uzun yıllar medikal ürün satışı yapan bir kaynak "Kısa sürede fahiş kazanç elde etme isteği birilerini bu alana yönlendirmiş durumda. 1000 adet test kitini 76 bin 179 liraya aldığınızda tanesi 76 liraya geliyor. Bu ürünün bir adedini çok rahat 500 liraya satabilirsiniz. Bu da 500 bin lira yapar. Medikal ürün satışı yapılan bazı pasajlarda bile bu işi yapmaya başlayanlar var" diye konuştu.

ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Erişimi rahat görünse de bu ürünlerin satışı yasak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, test kitleri bulundurma ve kullanma yetkisinin yalnızca bakanlık bünyesindeki sağlık kuruluşlarında olduğunu açıkladı. Bu konuda sıkı tedbirler alınsa da, özellikle uluslararası e-ticaret siteleri üzerinden bu ürünü temin etmenin önüne geçilebilmiş değil.

"Bu test kitlerinin satışı da kullanımı da yasak" diyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "Sağlık Bakanı'nın birkaç gün önceki açıklaması gayet açık. Bu test kitleri ancak, bakanlığın kontrolündeki sağlık kuruluşlarında olabilir. İnsanlar bu ürünleri ne alsın ne de kullansın. Düşünün, Türkiye'de bu test 5 milyon kişinin elinde var ve insanlar bu testi uyguladı. Sonuç pozitif veya negatif çıktı. Peki bakanlığı bundan haberi var mı; yok! Bu çok büyük bir risk. Ayrıca, bakanlık son 3-4 gündür bu ürünleri ithal eden firmaların malına gümrükte el kokuyor. Ki bu tür durumların önüne geçmek için" diye konuştu.

TEST GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRMİŞTİ

Test kitlerinin satışı ile ilgili tartışmanın fitilini ise geçen hafta sosyal medyaya düşen bir görüntü ateşledi.

İş insanı M. S. ve beraberindeki kişilerin denemesini yaptıkları ürün ile ilgili görüntüler sosyal medyaya düşünce tartışma da büyüdü. M. S. görüntü için "Aile ortamında deneme amaçlı" açıklaması yaptı ve 125 ürünün 12.125 liraya alındığına dair faturasını da paylaştı. Ürünün satışını yapan Ankara merkezli firmadan söz konusu ürünler için "İncelenmesi için numune olarak faturalı şekilde sattık" açıklaması geldi.

Önceki gün de bir milletvekilinin oğlu N. T. ise, Instagram hesabından test kiti için "Ön sipariş alınır" diye paylaşımda bulundu. N.T. gelen tapkiler üzerine paylaşımı yanlışlıkla yaptığını açıkladı.

HÜRRİYET