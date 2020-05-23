Bakanlıklara atama ve görevden almalar yapıldı

23 Mayıs 2020 Tarihli ve 31135 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bakanlıklara atamalar ve görevden almalar yapıldı. İşte Bakanlıklara atanan yeni isimler ve görevden alınan isimler.

Bakanlıklara atama ve görevden almalar yapıldı
    Abone Ol:

23 Mayıs 2020 Tarihli ve 31135 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre bakanlıklara atana yeni isimler ve görevden alınan isimleri aşağıdaki gibidir.

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı

Açık bulunan Adalet Müfettişliklerine, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer ALKAN, Akın KAVİ, Hakan VAPUR, Fatih TUNCER, Mevlüt KARATAŞ, Özgür DUĞAN, Ahmet Murat KAYNARSOY, Şahin KAPLAN, Suzan UNAT, Erhan DİLBAZ ve Bertan SARAÇ atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet VARGÜN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Açık bulunan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet BAYKAN atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı

Açık bulunan Tersaneler Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emre DİNÇER atanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü;

- II. Bölge Müdürü (İzmir) Hayati ÇELENK, - III. Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin BAYSAL, - XXIV. Bölge Müdürü (Kars) Nesip ÖZDEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Açık bulunan Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ergün DEMİRHAN atanmıştır.

Ticaret Bakanlığı

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim Ethem ÇAKIR atanmıştır.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına, 6272 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma"nm 10 uncu maddesi ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Tüzüğünün 4 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK atanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 11:45

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Badem yağı saça nasıl uygulanır? Badem yağı ile saç bakımının faydaları
Yüz kızartıcı suçlar bekçi olmaya engel midir? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Instagram canlı yayın rekoru şuanda kaç?Türkiye Instagram canlı yayın rekoru kimde? Dünya’da en çok izlenen canlı yayın kaç?
36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar açıklandı mı?
1 Milyon Yazılımcı projesi nedir, başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi başvuru ekranı ve eğitim süreci
Pandemi Yardımı son başvuru tarihi ne zaman, son başvuru tarihi belli oldu mu? 1000 TL sosyal yardım parası son başvuru tarihi
Cuma namazları ne zaman camilerde kılınmaya başlayacak? Camiler ibadete açılıyor!
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Tv dizileri için yeni bölüm tarihleri
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezon onayını aldı
Survivor 2021 ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Bayram tatili 4 günlük kısıtlamasında nereler hizmete açık olacak?
TOKİ 100 bin konut Hakkari kura sonuçları 20.05.2020 isim listesi
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları ve konusu
Eş borcundan eve icra veya haciz konabilir mi?
Tapu Randevusu nereden, nasıl alınır?
Mucize Doktor yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? FOX TV Mucize Doktor bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?
Çarkıfelek 24 - 25 Mayıs yeni bölüm konukları
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
İŞKUR TYP İşçi Alımı ile PTT'ye, Belediyeler, Adliyeler Hastaneler, Valiliklere işçi alımı yapılacak!
Denizbank Tobb esnaf nefes kredisi son başvuru tarihi
Hepsiburada üzerinden ürün satışı nasıl yapılır, dükkan nasıl açılır?