Bakırköy adliyesinde avukata darp! 15 kişi saldırdı

Olaya müdahale sonrasında ayrılan taraflardan darp olayına karışan Ç.Y., T.Y. ve D.Y. isimli üç kişi gözaltına alınırken Ç.Y. ve T.Y.'nin “Kamu görevlisini görevi nedeniyle kasten yaralama", “Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından tutuklandığı D.Y.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık makamı ise D.Y.'nin serbest bırakılması kararına itiraz ettiği bildirildi.

Adliye binasında 15 kişi tarafından darp edilen Avukat Aybars Adıgüzel; 'Avukat savunduğu kişi değildir, onun yerine konulamaz. Bu şekilde ona yönelik hareketler yapılması çok yanlış bir iştir' diyerek o dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Duruşma salonu önünde, dosyaya taraf olup olmadığı belli olmayan bazı kişiler tarafından önümüz kesildi. Bize duruşmada savunma yapmamamız gerektiğini, eğer savunma yaparsak başımıza kötü şeyler geleceği ve bize farklı muameleler yapabilecekleri şeklinde tehditler savruldu. Tehditlerin ardından biz karşımızdakileri sakinleştirmeye çalıştık. Avukat olduğumuzu ve bizim görevimizin savunma yapmak olduğunu karşı tarafa anlattık, fakat tansiyon yükselmeye devam etti. Bizim bu kişilerle konuştuğumuzu fark eden başka bir grup üzerimize doğru gelmeye başladı. Durumu fark edince 'Memur beyler' diye bağırdık, fakat der demez yaklaşık 15 kişi tarafından darp edilmeye başladık"