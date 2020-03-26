Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda koronavirüsü vakası olduğu ortaya çıktı. 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin Yazı İşleri Müdürünün koronavirüsü belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı ve sonuçları da pozitif çıktı.

Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'nin test sonuçları açıklanıp tedaviye alındıktan sonra irtibatta olduğu diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkemenin deya alınmasına karar verildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir karar vererek, kararda Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldığı belirtildi.

Söz konusu mahkemelerin karantinaya alınmasından sonra ise mahkemelerde görevli tüm hakim ve personein İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.