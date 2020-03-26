İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
91528
ALTIN
335.999
DOLAR
6.3960
STERLİN
7.8109
EURO
7.0640

Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı

Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü, koronavirüsüne yakalandı. Müdürün testlerinin pozitif çıkması ve tedavi altına alınmasından hemen sonra mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verildi ve birçok mahkeme de karantinaya alındı.

26 Mart 2020 Perşembe 21:43
Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda koronavirüsü vakası olduğu ortaya çıktı. 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin Yazı İşleri Müdürünün koronavirüsü belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı ve sonuçları da pozitif çıktı. 

Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'nin test sonuçları açıklanıp tedaviye alındıktan sonra irtibatta olduğu diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkemenin de karantinaya alınmasına karar verildi.

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir karar vererek, kararda Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldığı belirtildi.

Söz konusu mahkemelerin karantinaya alınmasından sonra ise mahkemelerde görevli tüm hakim ve personein  İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
MahkemeKoronavirüsüKarantinaBakırköy Adliyesi5 Sulh Hukuh
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Koronavirüsünde son durum! 16 kişi daha hayatını kaybetti, Toplam can kaybı 75'e yükseldi
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Semt pazarları açık kalacak mı, kapanacak mı? Bakan Soylu açıkladı!
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında
Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi; Yöre halkı önlem telaşında
ABD'nin 5 bin kişilik uçak gemisinde korona paniği!
ABD'nin 5 bin kişilik uçak gemisinde korona paniği!
Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü
Vahşet! Sinir krizi geçiren baba oğlunu döverek öldürdü
TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!
TOKİ'den taksit erteleme müjdesi!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar yeni bölüm neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok?
LGS sınav müfredatı ve sorulacak sorular nasıl olacak?
Mucize Doktor gelecek hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Nisan Perşembe Fox TV Mucize Doktor var mı, yok mu?
Yeni Hayat dizisi 1.bölüm neden yayınlanmadı? Yeni Hayat ne zaman başlayacak?
Bankaya gitmeden yeni kredi kartı başvurusu yöntemleri
Beren Saat'ten evde kal pozu ile sosyal medyayı salladı!
Karabük'te görülen binlerce çekirge korkuttu! Çekirge istilası ne durumda, nereye yöneldi?
Vaka sayısı kaç oldu? 26 Mart 2020 Perşembe Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve son durum ne? Kaç hastamız var?
Öğretmen dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? Fox TV Öğretmen 1 Nisan’da yayınlanacak mı?
Yağmur Aşık kimle yakalandı? Yağmur Aşık kimdir?
Beşiktaş 1986-1987 şampiyonluğunu alacak mı? Kural ihlali var mı? GS BJK maçında hükmen yenik mi sayılacak?
Hiç sigorta girişi olmayan biri emekli olabilir mi, nasıl emekli olur?
Senet borcu ödenmezse ne olur? Senet borcuna haciz gelir mi?
Avrupa'da koronavirüs'den hangi ülkede kaç Türk öldü? Covid-19 nedeniyle Avrupa'da hayatını kaybeden Türkler ve ülkeleri
Öğretmen Dizisi Çetin kimdir? Gerçek adı nedir? Can Bartu rol aldığı yapımlar
Cuma mesajları 227 Mart Cuma 2020 yeni resimli anlamlı kısa cuma mesajları
En Güzel Resimli Cuma mesajları 27 Mart 2020
2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 27 Mart Cuma - En Güzel Resimli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları 27 Mart 2020 Yeni SMS ve Resimli
2020 Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe ve Teşvikleri Programı
Merve Taşkın kimdir, nereli, yaşı kaç? El yıkama videosu ile gündem olan Merve Taşkın hakkında bilgiler!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.