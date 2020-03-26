Bakırköy Adliyesinde koronavirüs vakası çıktı mahkemeler karantinaya alındı

İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda koronavirüsü vakası olduğu ortaya çıktı. 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin Yazı İşleri Müdürünün koronavirüsü belirtileri göstermesi üzerine test yapıldı ve sonuçları da pozitif çıktı.
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı, koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir karar vererek, kararda Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldığı belirtildi.
Söz konusu mahkemelerin karantinaya alınmasından sonra ise mahkemelerde görevli tüm hakim ve personein İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği kaydedildi.