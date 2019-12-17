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Bakırköy'de darp skandalına 3 tutuklama kararı!

Geçtiğimiz gün İstanbul'da Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtinde alt komşusuna 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı atan kişi, 3 kişi tarafından şiddet görmüştü. Bakırköy'de yaşanan darp skandalına 3 tutuklama kararı ise bugün çıktı.

17 Aralık 2019 Salı 00:15
Bakırköy'de darp skandalına 3 tutuklama kararı!

 

Olay İstanbul'un Bakırköy ilçesibde meydana gelmişti. Bakırköy'ün, Yeşilköy semtinde apartmanda oturan bir kişi gürültü yapan alt komşularına 'gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı atınca, mesajı alan aile öfkelenerek adama saldırmıştı. Darp olayı sonrasonda yaralanarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürerken, saldırgan komşular ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan bir baba ve iki oğul bugün tekrar gözaltına alındılar ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Güvenlik Kameraları Netleştirdi

Saldırı olayında ilk gözaltı sonrası serbest bırakılan bir baba ve iki oğlu, saldırı anının güvenlik kamerası kayıtlarının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın eline geçmesinin ardından bugün tekrar gözaltına alındılar ve Yeşilköy Şehit Şakir Tosun Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlandıktan sonra nöbetçi mahkemede yagılandılar. Mahkeme tarafından tutuklama kararı çıkarılan baba ve oğulları cezaevine gönderildiler.

Son Güncelleme: 17.12.2019 00:15
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