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Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu

Balıkesir’de şarjöründeki mermileri çıkardıktan sonra şaka yapmak için silahı arkadaşının sevgilisinin kafasına dayayan bir kişi genç kızın ölümüne neden oldu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 16:55
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu

Balıkesir Edremit'te 3 genç arasında yapılan şaka kanlı bitti. Dün akşam S.D. ve sevgilisi Selin K. ev sahibi A.B.'nin evinde alkol aldılar. Ev sahibi A.B. bir ara silahını çıkartarak Selin K.'ye hava atmak istedi ve silahın içinde bulunan şarjördeki mermileri tek tek çıkarttı.

Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu

A.B. mermilerin tamamen çıkarıldığından emin bir şekilde silahı Selin K.'nin başına dayadı ve tetiği çekti. Silahın içind kalan tek mermi ile başından vurulan Selin K. olay anında hayatını kaybetti.

Olayın emniyete intikal etmesinin hemen ardından şüphelileri yakalayan polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattıktan sonra olayın sorumlusu A.B. ve genç kızın sevgilisi S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgularının devam ettiği bildirilirken genç kızın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitSilahlı şaka
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