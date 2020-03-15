Balıkesir'de umre yolcuları için kırmızı alarm verdi!

Medine'den umre ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönüş yapan yolcular Ankara Esenboğa Havalimanına giriş yaptıktan ve sağlık taramaları tamamlandıktan kısa bir süre sonra Bakanlık talimatıyla hazırlanan öğrenci yurtlarına yönlendirilerek tedbir amaçlı karantinaya alındılar.

Anlara ve Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleşen 10 bin 330 kişi 14 gün tedbir amaçlı gözetim altında kalacak ve kendilerine gerekli testler uygulanacak.

Diğer taraftan'den yola çıkan ve umre ziyaretini gerçekleştirdikten sonra dönüş yapan yolcular ise geniş güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Balıkesir’inilçesine getirildiler.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanında iniş yapan vatandaşların girişi sırasında koronavirüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alındı ve Sağlık Bakanlığı, emniyet görevlileri ve Edremit Belediyesi dezenfekte ekibi hazır bulundu. Umreden dönen vatandaşlar giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takipleri yapıldıve sağlık ekipleri tarafından ön muayeneye tabi tutuldu.

Edremit Belediyesi ekipleri ise vatandaşların valizleri ve temas ettikleri noktaları özel dezenfekte ilaçlar ile temizledikten sonra Bakanlığın talimatı olan 14 gün kuralı hatırlatılarak bu süre zarfında evlerinde kalmaları ve insanlar ile mecbur olmadıkça fazla bir araya gelmemeleri istendi.