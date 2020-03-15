betgram betgram setrabet

interbahis perabet asyabahis piabet
İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

Balıkesir'de umre yolcuları için kırmızı alarm verdi!

Umreden dönüş yapan Balıkesirli yolcular özel uçakla birlikte Balıkesir'in Edremit ilçesine getirildiler. Vatandaşların gelişi sırasında ise ilçede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

15 Mart 2020 Pazar 13:42
Balıkesir'de umre yolcuları için kırmızı alarm verdi!

Medine'den umre ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönüş yapan yolcular Ankara Esenboğa Havalimanına giriş yaptıktan ve sağlık taramaları tamamlandıktan kısa bir süre sonra Bakanlık talimatıyla hazırlanan öğrenci yurtlarına yönlendirilerek tedbir amaçlı karantinaya alındılar.

Anlara ve Konya'da bulunan öğrenci yurtlarına yerleşen 10 bin 330 kişi 14 gün tedbir amaçlı gözetim altında kalacak ve kendilerine gerekli testler uygulanacak. 

Diğer taraftan Balıkesir'den yola çıkan ve umre ziyaretini gerçekleştirdikten sonra dönüş yapan yolcular ise geniş güvenlik önlemleri altında özel bir uçak ile Balıkesir’in Edremit ilçesine getirildiler.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanında iniş yapan vatandaşların girişi sırasında koronavirüsüne karşı geniş güvenlik önlemleri alındı ve Sağlık Bakanlığı, emniyet görevlileri ve Edremit Belediyesi dezenfekte ekibi hazır bulundu. Umreden dönen vatandaşlar giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takipleri yapıldıve sağlık ekipleri tarafından ön muayeneye tabi tutuldu.

Edremit Belediyesi ekipleri ise vatandaşların valizleri ve temas ettikleri noktaları özel dezenfekte ilaçlar ile temizledikten sonra Bakanlığın talimatı olan 14 gün kuralı hatırlatılarak bu süre zarfında evlerinde kalmaları ve insanlar ile mecbur olmadıkça fazla bir araya gelmemeleri istendi.

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitSağlık TaramasıTedbirUmre Yolcuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlber Ortaylı'dan stokçulara :"görgüsüzlük ve yağma"!
İlber Ortaylı'dan stokçulara :"görgüsüzlük ve yağma"!
Korona-virüs karantinasında rapor alan çalışanların paralarını SGK ödeyecek! İşte ödenen miktarlar
Korona-virüs karantinasında rapor alan çalışanların paralarını SGK ödeyecek! İşte ödenen miktarlar
Rusya ile ortak devriye kararında kritik gün! M-4 karayolunda devriye başlıyor
Rusya ile ortak devriye kararında kritik gün! M-4 karayolunda devriye başlıyor
SGK'dan korona-virüs önlemi! 143 hizmeti E-devlet üzerinden verecek
SGK'dan korona-virüs önlemi! 143 hizmeti E-devlet üzerinden verecek
Bakan Koca'dan Ürküten açıklama ! Ülkemizde Korona-Virüs Vaka sayısı 6'ya çıktı.
Bakan Koca'dan Ürküten açıklama ! Ülkemizde Korona-Virüs Vaka sayısı 6'ya çıktı.
Emekliye promosyonda son viraj dönüldü! SGK bankalar ile anlaştı! 2750 TL'ye kadar ödeme
Emekliye promosyonda son viraj dönüldü! SGK bankalar ile anlaştı! 2750 TL'ye kadar ödeme

Popüler Haberler

Birikim yapmaya yardımcı Mobil uygulamalar listesi
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçını uydudan şifresiz veren yabancı kanallar - GS BJK derbi maçı canlı yayın kanalları
Bozcaada’da neler yapılır, zaman nasıl geçirilir?
Parmak çıtlatmak sağlığa zararlı mıdır?
Aşı parası nedir? Aşı parası yardım başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
En Güzel Çanakkale Şiirleri 18 MART 2020
Carrefour iş başvurusu nasıl yapılır? Carrefour personel alımı ve çalışma koşulları 2020
Asker ailesine maaş ödemesi şartları nelerdir? 2020 Asker ailesi maaşı başvuru şartları
Güvercin Murat kimdir? Gerçek adı ne? Serkan Tınaz hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? İstanbul Fatih Küçükkapı Lisesi nerede, hangi semtte?
Survivor Evrim yarışmadan ayrılacak mı? Sakatlanan Evrim yarışmaya devam edecek mi, diskalifiye mi olacak?
Galatasaray Beşiktaş derbi maçı seyircisiz mi oynanacak? GS - BJK derbi maçında seyirci olacak mı?
Farklı GSM operatörüne numara taşıma kaç gün sürer?
20 Bin Öğretmen atamasında tercih edilebilecek okullar listesi Kontenjan.meb.gov.tr adresinde
Kadın sığınma evlerinde kimler kalabilir? Başvuru nasıl yapılır? Kadın sığınma evlerinde kalma ve başvuru şartları
Zümrüdüanka dizisi Nisa Özgüç kimdir? Itır Esen rol aldığı diziler
Prize takılı bırakılan telefon şarj cihazları ne kadar elektrik harcıyor?
iPhone RAM temizleme ve boşaltma işlemi nasıl yapılır?
Türkiye Noterler Birliği Haftasonu nöbetçi noter sorgulama ekranı! 14 Mart Cumartesi Ankara, İstanbul ve İzmir il il nöbetçi noter adresleri belli oldu
Emekliler maaşına göre ne kadar kredi çekebilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.