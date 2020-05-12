Balıkesir'de iki kardeş arasında kavgada silahlar konuştu! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir Altıeylül ilçesinde Kasaplar Mahallesi’nde iki kardeşin arasında yaşanan kavgada kardeşlerden biri yaşamını yitirdi, biri ağır iki kişi de ağır yaralandı. Anafartalar Caddesi’nde iki kardeşin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Tesisatçı olduğu belirlenen arasındaki kavgada Metin G. İle eşi N.G. vuruldu ve kavga sırasında Metin G.’nin yanındaki T.D. Murat G.’yi vurdu.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

4 şüpheli gözaltına alındı

Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Murat G. Hastanede yaşamını yitirdi, N.G.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Metin G.’nin sağlık durumununsa iyi olduğu belirtildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü yaşanan kavgadan sonra 4 şüpheliyi yakaladı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 21:11