Balkondan bakarken maganda kurşunu isabet eden çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de Suriye uyruklu bir ailenin kızı balkonda dışarıyı seyrederken başına isabet eden bir kurşun nedeniyle hayatının kaybetti. Geçtiğimiz perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesinde meydana gelen olayda başına isabet eden maganda kurşunuyla ölen Rama Korbalı isimli kızın hayatını kaybetmesi sonrası emniyet güçleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için bir çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalar sonrasında ise olayla bağlantıları olduğu düşünülen 10 şüpheli gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yaşan gelişmeler ile ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama geldi. Rama Korbalı isimli suriye uyruklu kızın ölümüne ilişkin Valilikten yapılan açıklamada ise, “30 Nisan 2020 Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli yada şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 adet silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.