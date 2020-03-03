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Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı

Antalya'da 5. katta bulunan evinin balkonunda aşağı düşen 16 yaşındaki lise öğrenicisi Ata D. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

03 Mart 2020 Salı 13:30
Balkondan düşen 16 yaşındaki lise öğrencisi kurtarılamadı

Antalya'ya bağlı Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Fener mahallesinde bulunan bir apartmanın 5. katında balkona çıkan 16 yaşındaki lise öğrenicisi Ata D., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek aşapı düştü.

Balkondan birinin düştüğünü gören çevre sakinleri ise durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Ata D. balkondan düştüğü sırada binanın duvarı ile park halindeki kapalı kasa minibüs arasında sıkıştığı belirlenirken olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince genci bulunduğu yerden çıkardılar. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Ata D. ambulansa alınarak tedavi için yakında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. 

16 yaşındaki Ata D., hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri ise lise öğrencisi gencin düştüğü yer ile evinin balkonunda incelemelerde bulundu. Ata D.'nin anne ve babasının bir süredir ayrı olduğu ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 03.03.2020 14:23
Anahtar Kelimeler:
AntalyaLise öğrencisiMuratpaşaBalkonDüşme
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