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Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Barbie, Dünyanın çeşitli ülkelerinden başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ederken 2020 yılı rol modeli için bu kez Türkiye'den seçim yaptı. Barbie'nin bu yıl ki modeli 17 yaşındaki milli yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

04 Mart 2020 Çarşamba 12:18
Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

2015 yılında alınan bir kararla birlikte Dünyanın çeşitli ülkelerinde kariyer alanlarında, sınırları aşmış önemli başarılara imza atan kadınların bir sonraki nesillere de ilham yaratmasın amacıyla rol model seçen Barbie, böylelikle kız çocuklarının hedeflerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmaya başladı.

Barbie, sosyal yaşam içerisinde bazı ön yargılardan dolayı kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının “Hayali Duvarları”nı ortadan kaldırarak yarattığı rol modellerini sunmaya devam ederken 2020 yılı içinde yeni rol modelinin kimliğini belirledi. 17 yaşında ve kolları olmayan milli yüzücü Sümeyye Boyacı 2020 yılının Türkiye’den seçilen modeli oldu.

Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Bu güne kadar aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı kategorilerde kendini gösteren kadınları her sene rol model olarak belirlen Barbie, kendilerinin birebir kopyası bebekleri üretilerek onlara da hediye ediyor.

2020 yılı için rol model seçilen milli yüzücü Sümeyye Boyacı'nın; “Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” sözüyle birlikte bebeği yapılan sporcu ülkemizi depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde temsil ediyor.

Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Kolları olmayan ve aynı zamanda doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi ve o dönemlerde akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izlemesinden dolayı da kolsuz yüzdüklerini keşfetmesiyle yüzmeye karar verdi. 2019 yılında Amerika'nın Indianapolis eyaletinde düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28'lik dereceyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Londra’da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74’lük derecesiyle gümüş madalyaya kazandı.

Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, 4,5 yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başladıktan sonra Alexander Pushkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için bir resim yaptı. Nisan 2009'da suluboya resimleri Moskova'da düzenlenen kişisel bir sergide yer alan Boyacı, resimlerinden birini 2010 yılında Rusya'nın First Lady'si Svetlana Medvedeva'ya hediye etti. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla Eskişehir'de geleneksel Türk el sanatları sergisine katıldı.

Barbie, 2020 rol modeli için Türkiye'den milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı seçti

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Sümeyye BoyacıMilli YüzücüBarbie2020 Rol Yüzü
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