Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço, kansere yenildi.

Anadolu rock ve pop müziğin sevilen ismi, besteci ve söz yazarı, seyyah ve televizyon programcısı merhum Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti.

Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço, kansere yenildi.
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Belçika'da yaşayan Savaş Manço, yaklaşık altı aydır tedavisini gördüğü pankreas kanserine yenik düştü. 79 yaşındaki Manço'nun vefatı aileyi yasa boğdu. Savaş Manço’nun vefat haberini yeğeni Doğukan Manço Twitter hesabından yaptığı "Babamızın ağabeyi, amcamız (Savaş Manço) Pankreas kanseri olması sonucu hakkı rahmetine kavuşmuştur.” Paylaşımıyla duyurdu. 

Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço, kansere yenildi.


Aile, vasiyeti üzerine Savaş Manço'nun cenazesini İstanbul'a getirebilmek için Belçika’daki Türkiye başkonsolosluğundan izin istedi. Eğer izin verilirse, Savaş Manço'nun cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'daki aile kabristanına defnedilecek.  

Barış Manço’nun ağabeyi Savaş Manço, kansere yenildi.


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