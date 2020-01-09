Barış Pınarı Bölgesi'nde şehit olan 4 asker törenlerle memleketlerine uğurlandı

Suriye’nin Resulayn kentinin güney kırsalındaki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde bombalı araçla bir saldırı düzenlendi. Düzenlene saldırı sonrasında yol kontrolü yapan askeri araçta bulunan 4 asker şehit oldu.

İstihkam Astsubay Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ve Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un çehit haberleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık;

Türkiye şehitlerine ağlarken bugün düzenlenen törenlerle Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık'ın naaşı Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Halime Yanık ile 1 ay önce nişanlandığı Melek Şanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Vali Davut Gül ile AKP, CHP ve MHP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut;

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi ise memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde toprağa verildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, baba evinden helallik alındı.

Akbulut için Ebu Zeyt Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreni sırasında, şehidin 2 ay önce evlendiği eşi Funda, annesi Ayşe ve babası Mehmet Şerif Akbulut ile kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldular.

Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç;

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ise, memleketi Mersin'de toprağa verildi. Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi baba evinden helalliğini aldıktan sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cami avlusuna götürülürken şehidin annesi Fatma ile babası Çetin Karakoç'u, yakınları zor sakinleştirdiler. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehitliği'ne defnedildi.

İstihkam Astsubay Sinan Köse;

Aynı hain saldırıda şehit düşen İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, ise memleketi Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Köse’nin cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Taşobası Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildikten sonra şehidin naaşı Ulu Cami'ye getirilen Köse için tören düzenlendi.

Düzenlenen törene ise Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AKP Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İl ve İlçe Jandarma Komutanlığının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.