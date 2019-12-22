Bartın'da aile sağlığı doktoru sapık çıktı

Bartın'da pratisyen hekim sapıklık yaparken yakalandı. Aile sağlığı merkezinde pratisyen hekimlik yapan Dr. K.Ü.'nün evinin yan dairesinde ünüversite öğrencisi olan 2 kızın kaldığı evi gizli kamerayla görüntülediği ortaya çıktı.

50 yaşındaki doktor 3 katlı bir binada bulunan eve yeni taşınan ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 2 genç kızın tuvalet penceresine yaptığı bir düzenekle gizli kamera yerleştirdi. Evde oturan kızlardan biri durumu fark ettikten sonra hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sapıkça kızları izleyen doktoru gözaltına aldı.

Gizli kamera düzeneğine ve kayıtların yapıldığı bilgisayarada el koyan polisler pratisyen hekimi emniyet müdürlüğüne götürdü. Emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden doktor davcılığa sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardında serbest bırakılan doktor Bartın Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.