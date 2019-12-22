Bartın'da aile sağlığı doktoru sapık çıktı

Bartın'da pratisyen hekim sapıklık yaparken yakalandı. Aile sağlığı merkezinde pratisyen hekimlik yapan Dr. K.Ü.'nün evinin yan dairesinde ünüversite öğrencisi olan 2 kızın kaldığı evi gizli kamerayla görüntülediği ortaya çıktı.
Gizli kamera düzeneğine ve kayıtların yapıldığı bilgisayarada el koyan polisler pratisyen hekimi emniyet müdürlüğüne götürdü. Emniyette verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden doktor davcılığa sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardında serbest bırakılan doktor Bartın Sağlık Müdürlüğü tarafından açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 22.12.2019 15:50