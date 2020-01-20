Başakşehir'de 4 dönümlük göl 2 milyona TL'ye satılığa çıkarıldı

stanbul Başakşehir'de 1991 yılında yapılan Sazlıdere Barajı çalışmalarında kullanılmak üzere kil toprak alınan ve zamanla göl haline gelen yerin sahibi payına düşen alanı satılığa çıkardı.

Kayabaşı Yolu üzerinde bulunan 12 dönümlük alanın 3 hissedarından biri kendisine ait olan 4 dönüm büyüklüğündeki yer için 2 milyon TL istediğini duyurdu. Bir diğer hissedar ise kendisine ait alanın bir kısmını dolgu yaparak, hurdacıya kiraya verdi.

Şamlar köyüne yaıkın olması sebebiyle halk arasında şamlar gölü olarak bilinen yerde yaklaşık 19 yıldır kazlar yüzüyor ve yaz aylarında da amatör balıkçılar gelerek burada balık tutuyorlar.

arazi hissedarlarından Hüseyin Topuz, kendilerine ait alandan 1991 yılında, İSKİ tarafından Sazlıdere Barajı'nda kullanılmak üzere toprak alındığını ve alanın dolgu yapılarak kendilerine tekrar verilmesi konusunda 2017 yılında mahkemeye başvurdu. Mahkeme heyeti, İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Topuz'a ait gölün 4 dönümlük alanının hafriyatla dolgu yapılarak teslim edilmesi kararını vermesinin ardındam her iki kurum da göle dolgu yapmadılar. Bunun üzerine Topuz ailesi, yaklaşık 5 ay önce de hissedarları oldukları 4 dönümlük alanı 2 Milyon TL'den satışa çıkardıklarını açıkladılar.