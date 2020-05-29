Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de bulunan ve kot yıkama atgölyesi olarak faaliyet gösteren tekstil fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrasında işçiler büyük panik yaşarken fabrikanın büyük bir bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipleri yangına kısa sürede müdahale ettiği belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 çalışanın hayatını kaybetiği bildirilirken enkaz altında kalanlarla ilgili bir çalışma başlatıldığı ifade edildi.

İstanbul Valiliği ise yaşanan patlama olayına ilişkin bir açıklama yaparak açıklamasında, "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden itfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



