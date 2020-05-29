Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama! 2 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de bulunan bir tekstil fabrikası atölyesinde patlama meydana geldi. Atölyenin kazan dairesinde meydana gelen patlamada iki kişi öldüğü öğrenilirken enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
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İstanbul Başakşehir'de bulunan ve kot yıkama atgölyesi olarak faaliyet gösteren tekstil fabrikasının kazan dairesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrasında işçiler büyük panik yaşarken fabrikanın büyük bir bölümünde yangın çıktı.

Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama! Can kaybı var

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken ekipleri yangına kısa sürede müdahale ettiği belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 çalışanın hayatını kaybetiği bildirilirken enkaz altında kalanlarla ilgili bir çalışma başlatıldığı ifade edildi. 

Başakşehir'de bir atölyenin kazan dairesinde patlama! Can kaybı var

İstanbul Valiliği ise yaşanan patlama olayına ilişkin bir açıklama yaparak açıklamasında, "İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden itfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.


 


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