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Başakşehir'de bir binadaki kötü koku 3 kişi hastanelik etti

Başakşehir'de buluna bir binada ortalığa yayılan kötü kokudan dolayı apartman sakinlerinden 3 kişi mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelik oldu. Olay yerine hemen AFAD ekipleri yönlendirildi.

23 Şubat 2020 Pazar 23:43
Başakşehir'de bir binadaki kötü koku 3 kişi hastanelik etti

İstanbul'a bağlı Başakşehir ilçesinde bulunan bir binadan yayılan kötü koku 2'si çocuk 3 kişiyi hastanelik etti. Altınşehir Mahallesindeki apartamanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bidrden etrafa kokular yayılmaya başladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine belirtilen adrese AFAD ekipleri yönlendirildi.

O sırada apartmanda bulunan 2'si çocuk 3 kişi ise mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Olay sonrası AFAD ekipleri söz konusu binada inceleme yaparak kokunun nereden ve nasıl geldiğine dair bir çalışma başlattı. Hassas koku ölçüm cihazı ile apartmanın her noktasında incelenme yapan ekipler yapılan çalışmalar sonucunda apartmanda herhangi bir farklı durum ve bulguya rastlamadı.

AFAD ekipleri daha sonra bina sakinlerinin ifadelerini alarak söz konusu apartman ile ilgili geniş çapta bir inceleme başlatırken hastaneye kaldırılan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAFADBaşakşehirApartmanKötü Koku
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