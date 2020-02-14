Başakşehir'de feci kaza! İki otomobil çarpıştı 8 kişi yaralandı

İstanbul Başkşehir'de akşam saat 20.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Başakşehir Kayaşehir Gökdemir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Muharrem B. yönetimindeki bir otomobil kontrolden çıktı ve sürücüsünün öndeki araca çarpmamak için manevra yaptı. O sırada karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan otomobiller ağır hasar aldı.

çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü Muharrem B. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası sıkıştığı yerden kurtarılırken kazada diğer otomobil de de bulunan yolcuların yaralandıkları tespit edildi. Yaralanan Aslan B., Derya B., Öykü B., Ayşe B., Yavuzhan D., Mümine D. ve Kübranur D. sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza sonrası Başakşehir Kayaşehir Gökdemir caddes, bir süre trafiğe kapatılırken kazaya karışan araçların çekiciler tarafından kaldırılmasının hemen ardından polis ekipleri tarafından yol trafiğe kontrollü bir şekilde açıldı. Diğe taraftan araçlardan akan akaryakıtlardan dolayı Belediye ekipleri de yolda başka kazaların yaşanması için yola kum döktü.