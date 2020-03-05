Başarılı sporculara üniversitede burs müjdesi ! Protokol imzalandı

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından Tuzla'daki yerleşkesinde düzenlenen "2019Ödülleri" etkinliğine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu;“Gençlerimiz bizim en büyük servetimiz. 2000'li yılların öncesiyle kıyaslanmayacak kadar spor altyapımız var. Avrupa'ya meydan okuyan bir spor tesisleşmemiz var.Biz bu tesisleri daha çok insanla, gençle ve kadınlarla doldurduğumuzda spor ülkesi olma konusunda daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Spor odağımızda özellikle gençler ve kadınlar var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ifade etmek istiyoruz, kadınlarımızı sporun öncüsü olarak görüyoruz.Kadın odaklı spor projemizde güzel iş birlikleri yapacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolün 50 üniversiteye çıkacağının müjdesini verdi.Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebileceği anlaşmayla ilgili Kasapoğlu,"Spor ve eğitim arasında yaşanan bir ikilem vardı. Bunu tarihe gömmüş olduk. Üniversitelerle protokol imzaladık. Öğrencilerimiz başarılı oldukları takdirde üniversitelerimizde yüzde 100 burslu okuyacaklar. İnşallah 28 üniversiteyi yeni protokolle 50'nin üzerine çıkaracağız. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

