Başkan tebdili kıyafetle denetlemeye çıktı! Az daha kendi ceza yiyordu

Korona virüs tedbileri kapsamında Ordu Büyükşehir belediyeside sokağa çıkma yasağının olduğu şehirden bir tanesi. Şehirdeki uygulamanın nasıl gittiğini yerinde görmek isteyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tanınmamak için tebdili kıyafetle şehrini ilçe ilçe gezdi.Kanunen açık olması gerekli olan esnaf ve işyerlerini ziyaret edip sohbet etti.

"AZ KALSIN BANA BİLE CEZA YAZIYORLARDI"

Başkan Güler, “Vatandaşlarımızın durumunu yerinde görmek, verdiğim talimatların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek ve belediyelerimizin çalışmalarını incelemek için kimseye haber vermeden Ünye’den Korgan’a, Gürgentepe’den Ulubey’e 11 ilçemizde bugün tek başıma tebdili kıyafet gezdim. Bu arada emniyet güçlerimiz görevlerini çok iyi yapıyorlar. Az kalsın bana bile ceza yazıyorlardı. 11 ilçemizin tamamında da sokağa çıkma yasağının büyük bir hassasiyetle yerine getirildiğini gördüm. Bunun için tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.