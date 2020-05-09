Başkan Tunç Soyer duyurusunu yaptı; Askıda Fatura kampanyası İzmir'de başladı

Küresel sağlık sorunu ile mücadele içerisinde olan Türkiye'de Büyükşehirler başlattıkları kampanyalarla yardıma muhtaç vatandaşlara destek vermeye devam ediyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) başlattığı 'Askıda Fatura' uygulaması halktan gelen çok fazla talep üzerine İzmir'de de başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınından dolayı işini ve gelirini kaybeden ve süreç içerisinde ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere olan desteğine bir yenisini daha ekledi. Bir yandan belediye imkanlarını muhtaç vatandaşlarına aktaran diğer taraftan kent dayanışması kurarak önemli projelere imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez İstanbul'da başlayan "askıda fatura" uygulamasını İzmir'e taşıdı. Aylık su faturalarını ödeyemerek zorluk yaşayan vatandaşların faturalarını ödemek isteyenler kurulan dijital platformda buluşacaklar.

Pandeminin neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkisini azaltmak için mart ayının başında "Biz Varız" diyerek dayanışma ağını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Veren el alan eli görmeyecek" ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü ve maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalarla Türkiye'de örnek bir il oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "askıda fatura" uygulamasının İzmir'de başlatılması talimatı veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önümüzdeki haftadan itibaren "askıda fatura" uygulaması İzmir'de başlayacağını duyurarak durumu iyi olanlar ödenemeyen su faturalarını başta ihtiyaç sahibi vatandaşların faturaları olmak üzere internet uygulaması üzerinden kapatmalarını istedi.

Başkan Soyer, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirme açıklamasında; İstanbul'da başlayan kampanyanın büyümesi üzerine İzmirlilerden de talep geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan krizin ilk gününden beri İzmirliler olarak örnek bir dayanışma tablosu çizdik. İmkanı olanla desteğe ihtiyaç duyanı buluşturma çağrımız beklediğimizin de üzerinde karşılık buldu. Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan on binlerce gıda paketi ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Ramazan ayının başından bu yana dijital platform üzerinden sayısı iki 100 bini aşan iftar yemeğinin dağıtımına aracı olduk. Korona virüs salgını nedeniyle üreticinin ürününün dalında kalmaması için gençlere meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptık. Yüzlerce gencimiz koşarak geldi. Bununla da yetinmeyen hemşehrilerimiz dayanışmayı yeni bir boyuta taşımak için 'askıda fatura' uygulamasını hayata geçirmemizi istedi. Onlarla gerçekten iftihar ediyorum. Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşehrilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum."

UYGULAMA NASIL KULLANILACAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "askıda fatura" uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydedecekler ve onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapacaklar. Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek.

Vatandaşlar 'Askıda Fatura' uygulamasına şu linkten ulaşılabilecek: https://www.bizizmir.com/askidafatura