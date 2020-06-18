Başkentte polis korona virüs denetiminde göz açtırmıyor!

Korona virüs ile mücadele sonrası başlayan yeni hayata uyum süreci devam ediyor.

Başlayan yeni hayat ile birlikte bazı illerde ki vaka artışlarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dikkat çekmişti. Bakan Koca tarafından dikkat çekilen iller arasında başkent Ankara'da vardı.

Sağlık Bakanının uyarılarından sonra Ankara Valiliği düğmeye bastı ve emniyet ekipleri Ankara genelinde yaklaşık 1500 polis ile birlikte denetimlerine başladı.

Yapılan korona virüs denetimlerinde normalleşme kapsamında izin verilen restoranlar,kıraathaneler,parklar ve halka açık yerler mercek altına aldındı.

Ayrıca denetim yapan ekipler açık alanlar maskesiz dolaşan kişileri ve sosyal mesafeyi unutan vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Denetimler sıkı bir şekilde gece boyu ekipler tarafından sürdürüldü.