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Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!

İstanbul'da bir kadın başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi. Kadını tehdit eden kardeşine ve eniştesine 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir!

28 Ocak 2020 Salı 18:10
Başörtüsünü çıkarmak isteyince eniştesi tarafından tehdit edildi! Enişteye hapis cezası verilebilir!

 

Olay İstanbul'da yaşandı. Aktarılan bilgilere göre C.B. isimli kadın başörtüsünü çıkarmak istediğini belirterek kız kardeşi S.K.'ne kendisini anlattı. Kız kardeşi ve eşi K.K. ise bu durumun üzerine sinirlenerek kadına tehdit mesajları gönderdiler. C.B. maruz kaldığı durum karşısında adalete sığınarak S.K. ve K.K.'yı yaşam tarzına müdahale edildiğine yönelik olarak mahkemeye gitti.

5 Yıla Kadar Hapis İstemi

Kişisel kararına saygı duyulmamasını öne sürerek mahkemeye başvuran C.B.'nin ifadeleriyle hazırlanan iddianameye göre S.K. ve K.K. 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İstanbul Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

 

Son Güncelleme: 28.01.2020 18:10
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