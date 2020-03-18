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Başsavcılıktan karantina otobüsünden alınan yolcu hakkında yazılı açıklama

Fransa'dan gelen yolcular arasında bulunan ve karantinaya götürülürken bindiği otobüsten indirilerek özel bir araca alınan genç kızın son durumu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı.

18 Mart 2020 Çarşamba 14:57
Başsavcılıktan karantina otobüsünden alınan yolcu hakkında yazılı açıklama

Fransa'dan Türkiye'ye geldikten sonra koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan yolcular arasında bulunan G.S. isimli bir gençk kız yolda kolluk kuvvetlerinin otobüsü durdurmasıyla otobüsün içinden alınmış ve özel bir araca bindirilmişti. 

14 gün boyunca karantinada kalmak üzere öğrenci yurduna gitmesi gerekirken araçtan indirilen G.S.'nin kolluk kuvvetlerince otobüsten indirilerek özel bir arabaya bindirilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Büyük tepki toplayan görüntüler sonrasında ise genç kız hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulma başlatıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaparak karantinada olması gereken G.S. isimli genç kızın son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Söz konusu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasından hemen sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195. maddesinde belirtilen "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"17/03/2020 tarihinde TK 1824 sefer sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapmak üzere gelen G.S.’nin korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği esnada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 195.maddesinde belirtilen ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında 2020/12852 numaraya kayden derhal soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada otobüsten indirilen yolcu G.S. kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S.’nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak titizlikle yürütülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir” 

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FransaAçıklamaKarantina OtobüsüYolcu KaçırmaBaşsavcılık
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