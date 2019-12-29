Batman'da köylüler şaşkın! Yıllardır adak adanan türbe boş çıktı

Batman merkeze bağlı Çayüstü köyündeki Serkevir Vadisi'nde bir zamanlar sahabe olarak bilinen Abuzer Gaffari2nin türbesi neredeyse 100 yıldır ziyaretçi alarak adaklar adanıyordu.Bölgeye yapılacak olan Ilısu Barajı projesinde türbenin su altında kalması olasılığından dolayı köy sakinleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne başvurdu.

Ekipler, gelerek türbenin olduğu yerde 2 gün boyunca kazı çalışması yaptılar. Yapılan bu çalışmalar sonrasında ise türbe içerisinde bir kalıntıya rastlanılmaması köylüleri şok etti.

Çevre köylerden gelip yüzlerce koyun kesilen adaklar adanan türbenin boş olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünın envanterine kayıt olmasından sonra konuşan köy muhtarı Mesut Ekinci, bölgede yaşayan köylülerin bu duruma inanmak istemediklerini ve bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Batman'ın hemen hemen tüm köylerinden baharın başlangıcıyla birlikte ziyaret için köylüler türbeye gelip, yüzlerce kurban keserlerdi. O şenlikler görülmeye değerdi. Köylüler, Dicle kıyısındaki bu ziyaretin etrafını kutsal görürlerdi. Herkes hoşgörü içinde ibadetini yapar, ayrılırdı. Def eşliğinde şenlikler yapılırdı. Köylüler bir süre önce bana müracaat edip, türbenin daha yüksek yere çıkmasını istedi. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne türbenin taşınması için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun kabul edilmesinin ardından jandarma gözetiminde 7 kişilik arkeologların da içinde bulunduğu bir ekip, türbede kazı çalışması başlattı. 2 gün süren kazılarda, mezarlık alanda hiçbir bulguya rastlanılmayınca biz de adeta donup kaldık. Köylüler bu duruma inanmak istemiyor. Mezarın yeri başka yerdedir diye neredeyse bu kazı çalışmalarını devam ettirmek isteyenler oldu."

Kültür ve Turizm İl Müdürü İhsan Aslanlı ise bölgede gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, “2863 Sayılı yasa kapsamında o alanda yaptığımız çalışmada ne mezar kalıntısı ne de kemik bulundu. Yedi kişilik ekip, iki gün süreyle arkeolog ve jandarma gözetiminde alanda çalıştı. Bazı köylülerin başka yerdeki mezar alanında da yapılan çalışmada hiçbir ize rastlanmadı” diye konuştu.