Batman'da Kapan Operasyonları devam ediyor! Jandarmalar bir kafatası buldu!

Batman'da terör örgütüne yönelik olarak başlatılan operasyonlar kapsamlı bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Kentin Mava bölgesinde Kapan operasyonları kapsamında başlatılan Mava-4 operasyonunda bir mağarada üzerinde kurşun izi bulunan bir kafa tası bulundu. Batman Valisi Hulusi Şahin, bölgede süren operasyon ile ilgili olarak bilgi sağladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin'den açıklamalar

Hulusi Şahin, konuşmalarında il Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kapan-4 operasyonuna değindi. Operasyonun gerçekleştirildiği alanın ve kapsadığı bölgelerin tarifini yapan Şahin, yapılan operasyonların adeta bir süpürme harekatı olduğunu aktardı. Operasyonlar esnasında çok sayıda sığınak bulunduğunu paylaşan Batman Valisi, örgütün bu bölgedeki son unsurlarını da temizlediklerini ifade etti.

Operasyon düzenlenen alanın, bölücü terör örgütü için bir dönem oldukça etkin kullanıldığını konuşmalarında belirten Hulusi Şahin, artık ilgili bölgenin tamamen temiz olduğunu aktardı. Kapan-4 Mava operasyonunun Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sürdüğünü de söyleyen Şahin, çalışmaların süreceğinin de altını çizdi.