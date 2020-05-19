Batman'da öğretmenlerden sosyal mesafe ihlalini uyaran cihaz!

Batman, Bilim Teknik Koleji'nin Elektrik- Elektronik Teknoloji bölümü öğretmenleri koronavirüsle mücadele kapsamında en çok uymamız gereken kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralına ilişkin bir çalışma başlattılar. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan okullarında sosyal mesafe ihlali yapıldığı anda uyarı alarmı veren bir cihaz üreten öğretmenler cihazın ismini de 'mesafe metre' koydular.
Üretine cihaz ile ilgilş çalışmalarda katkıda bulunan öğretmenlerden biri olan Emrah Uysal ise 'mesafe metre' cihazının iki insan arasındaki mesafenin bir metrenin altına düşmesiyle sesli, ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunduğunu belirtti.