Batman'da öğretmenlerden sosyal mesafe ihlalini uyaran cihaz!

Batman, Bilim Teknik Koleji'nin Elektrik- Elektronik Teknoloji bölümü öğretmenleri koronavirüsle mücadele kapsamında en çok uymamız gereken kurallardan biri olan sosyal mesafe kuralına ilişkin bir çalışma başlattılar. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan okullarında sosyal mesafe ihlali yapıldığı anda uyarı alarmı veren bir cihaz üreten öğretmenler cihazın ismini de 'mesafe metre' koydular.

Sosyal mesafe ihlal edildiği anda ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunan 'mesafe metre' cihazı hakkına bilgiler veren Kolej müdürü Abdurrahim Demirtaş, "Sosyal mesafe koruma cihazı ve ateş ölçer cihazının yanı sıra sıvı sabun, yüzey deterjanı, dezenfektan ve kolonya da ürettik. Gerek sosyal mesafe koruma gerekse de ateş ölçer cihazına talep olursa karşılamaya hazırız. Bu cihazların alt yapısını oluşturduk. Şimdiden bazı kurum ve kuruluşlar bizimle irtibata geçiyor. Telif hakkını almak isteyenler de oluyor. Resmi kurumlar ile özel sektörün talebini karşılamaya hazırız" diye konuştu.

Üretine cihaz ile ilgilş çalışmalarda katkıda bulunan öğretmenlerden biri olan Emrah Uysal ise 'mesafe metre' cihazının iki insan arasındaki mesafenin bir metrenin altına düşmesiyle sesli, ışıklı ve titreşimli uyarıda bulunduğunu belirtti.



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 16:04