Batman'da sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor

Korona virüs salgınına karşı birçok önlem alındı. Ancak bazı bölgelerimizde vatandaşlar önlemlere uymamaya devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uymayan yerlerden biri de Batman oldu. Batman ilinden gelen görüntüler herkesi şoke etti.

Virüsün kontrol altına alınması sürecinden kritik bir dönemde olunan bugünlerde Batman halkı virüse karşı alınan önlemeleri hiçe sayıyor. İlde sokağa çıkma yasağına uyulmazken, banka önlerinde, pazarlarda ve marketlerde istenen kurallara uyulmuyor. Batman ilinden gelen görsellere bakıldığında ATM önlerinde ve PTT önlerinde uzun kuyrukların oluştuğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor.

“Banka önlerinde hiçbir önlem yok”

Batman İl Hıfzısıffa Kurulu tarafından kurallara uyulması yönünde yapılan çağrılara kulak asmayan vatandaşlar maskesiz olarak dışarı çıkıyor ve sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Ramazan Bayramı öncesinden görülen bu durumun bayramda daha da artmaması için yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Şehirde en dikkat çeken noktalar ise banka önleri oldu. Veysel Gülşen yetkililerin banka önlerinde gereken önlemleri almadığı dile getirerek dar alanlarda 100 kişinin bulunduğunu belirtti. Veysel Gülşen sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sosyal mesafe kuralında bir metre diyorlar ama nerde sosyal mesafe? Gördüğünüz gibi insanlar şu anda iç içe sırasını bekliyor. Sadece kuyrukta değil, kaldırımlarda da insanlarda sosyal mesafe yok.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:14