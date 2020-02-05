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Bayat ekmek kavgasında kan aktı! 1 kişi yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir fırıncı ve müşteri arasında çıkan bayat ekmek kavgasında kan aktı. Bıçaklı müşterinin saldırısı sonrasında fırıncı yaralandı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:33
Bayat ekmek kavgasında kan aktı! 1 kişi yaralı

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Bir fırından ekmek alan müşteri, aldığı ekmeğin bayat olduğunu öne sürerek fırının işletme sahibine itirazda bulundu. Müşterinin itirazı sonrasında işletmeciyle, şahıs arasında tartışma çıkarken, sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Fırıncı kavganın büyümesiyle bulunduğu kasadan çıkarak müşterinin üzerine yürürken, olay yerindeki başka bir müşteri ise tarafları yatıştırmaya çabaladı. Tartışmanın soğuması ile yeniden alevlenmesi ise bir oldu. Bayat ekmekten şikayetçi olan müşteri tartışma büyüyünce aracına giderek bıçağını aldı ve fırına dönerek fırıncıyı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri intikal ederken, yaralı fırıncı hastaneye kaldırıldı. Polisler ise saldırgan müşteriyi olaya alet ettiği bıçağıyla beraber gözaltına alarak şubeye götürdüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Son Güncelleme: 05.02.2020 17:33
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