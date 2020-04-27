Bayburt Valiliği tarafından konuyla iligili yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtilerek, “26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
Bayburt’ta korona paniği! Huzurevinde 35 kişinin testi pozitif çıktı
Bayburt’ta bulunan Memnune Evsen Huzurevinde yapılan koronavirüs testlerinde 8'i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin sonuçları pozitif çıktı.
27 Nisan 2020 Pazartesi 12:10
Bayburt Valiliği tarafından konuyla iligili yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtilerek, “26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.