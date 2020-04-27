Bayburt’ta korona paniği! Huzurevinde 35 kişinin testi pozitif çıktı

'ta Ssoyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında hizmet verensakinlerindeçıktı. Personelde dahil olmak üzere huzurevinde bulunan vatandaşlara yapılan Kovid-19i sonucu 27 huzur evi sakini ve 8 personelin test sonuçlarısonuç gösterdi.

Bayburt Valiliği tarafından konuyla iligili yapılan yazılı açıklamada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde genel sağlık taraması yapıldığı belirtilerek, “26.04.2020 Pazar günü gerçekleştirilen genel sağlık taraması doğrultusunda elde edilen ilk bulgulara göre 27’si huzur evi sakini, 8’i kurum personeli olmak üzere toplam 35 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif olarak tespit edilmiştir. Valiliğimizce gerekli tedbirler alınmış olup idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

