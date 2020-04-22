Bayrampaşa sebze halinde tarihi kalabalık

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu gece 24.00'da başlayacak olan ve pazar gece 24.00'a kadar sürecek olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze haline akın etti.

23 Nisan bayramının Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının birleştirilmesiyle İstanbullular, Ramazan ayı alışverişi için araçlarıyla Bayrampaşa Yaş Sebze Hali'ne giderek büyük yoğunluk oluşturdu.

İş yerleri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısı hal'e gelenler sosyal mesafe kurallarına uymadılar ve Hal girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşırken yoğunluk havadan görüntülendi.

Sebze haline gelerek alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş, “Yenibosna’dan geldik. Sokağa çıkma yasağı için hazırlık yapıyoruz.” diye konuşurken, Şirinevler’den gelen bir başka vatandaş, “Hale geldik. Birkaç parça sebze eksiğimiz vardı onu aldık. Hale giriş yapamadık. Arabayı dışarı koyduk malları tek tek taşıdık” dedi.

