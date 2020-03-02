betgram betgram setrabet

İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
105994
ALTIN
318.989
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0092
EURO
6.8405

Bazı Ülkelere Sağlanan Vize muafiyet Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

02 Mart 2020 Tarihli ve 31056 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre bazı ülkelerin vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak.. Yayımlanan kararın tamamı haberimizin detaylarında..

02 Mart 2020 Pazartesi 00:12
Bazı Ülkelere Sağlanan Vize muafiyet Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı

02 Mart 2020 Tarihli ve 31056 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar

Son Güncelleme: 02.03.2020 00:18
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteVize Muafiyeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Uyardı ! Sıcaklıklar Artacak! Bahar Erken mi Geliyor ?
Meteoroloji Uyardı ! Sıcaklıklar Artacak! Bahar Erken mi Geliyor ?
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Yarın tüm camilerde Fetih Suresi okunacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidinin baba evine taziye ziyaretinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib şehidinin baba evine taziye ziyaretinde bulundu
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları
Düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırındaki zor anları
Sputnik medya kuruluşunda flaş gelişme!
Sputnik medya kuruluşunda flaş gelişme!
Diyanetten Açıklama :" Yarın sabah Tüm Camilerde O Sure Okunacak"
Diyanetten Açıklama :" Yarın sabah Tüm Camilerde O Sure Okunacak"

Popüler Haberler

Kanalların yayın akışları 2 Mart Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Fındık fiyatları ne kadar? 2 Mart 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Kredi kartı blokesi nasıl kaldırılır?
Yaani uzantılı mail adresi nasıl alınır?
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
2020 yılı fakir ve muhtaç maaşı ne kadar oldu?
Burun estetiği yapacaklar için önemli uyarılar
Arabanın lastik basıncı kaç olmalı? Araç PSI ve BAR bilgisi nerede yazar?
Jailbreak yapılmış iphone cihaz nasıl sıfırlanır?
3600 günden emekli olma şartları nelerdir?
Rüyada ada görmek ne demektir? Rüyada ada görmenin anlamı ve tabiri
Sefir'in kızı Elvan kimdir? Gerçek adı nedir? Hivda Zizan Alp hakkında bilgiler
Yasak Elma Bülent kimdir? Gerçek adı nedir? Faruk Barman hakkında bilgiler
Wilder vs Fury - WBC Ağır Siklet dünya şampiyonluk boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Üç Aylar başlangıcı mesajları - En güzel resimli ve SMS Regaib Kandili ve Ramazan ayı başlangıç mesajları
Yağlı ciltlere uygulanabilecek doğal muz maskesi
WhatsApp gelen fotoğrafları ve videoları otomatik kaydetmeyi kapatma işlemi
İŞKUR İş İlanları ile 41 şehirde personel alımı başvuruları başladı!
Anonim şirket nasıl kurulur? AŞ kurmak için şartlar nedir, neler gereklidir?
Tazminat alma şartları nelerdir? 2020 İşten ayrılış ve diğer tazminat alım şartları
SGK annelere kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? 2020 SGK kreş ve bakıcı yardımı şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.