Bazı Ülkelere Sağlanan Vize muafiyet Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı
02 Mart 2020 Tarihli ve 31056 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre bazı ülkelerin vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları seyahat ve transit geçişlerde vize muafiyeti sağlanacak.. Yayımlanan kararın tamamı haberimizin detaylarında..
02 Mart 2020 Pazartesi 00:12
02 Mart 2020 Tarihli ve 31056 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar
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