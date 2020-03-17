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BDDK'dan yeni karar! Artık annenin kızlık soyadı sorulmayacak!

Yeni alınan bir kararlarla birlikte bankaların güvenlik sorularına sınırlama getirildi. Elektronik ve internet bankacılığı kullanan kişilere sorulan sorular arasında yer alan anne kızlık soyadı artık sorulamayacak.

17 Mart 2020 Salı 20:33
BDDK'dan yeni karar! Artık annenin kızlık soyadı sorulmayacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aldığı yeni bir kararla bankalar artık müşterilere annelik kızlık soyadını sormayacak. Bankalar intenet veya mobil bankacılık hizmetini kullanan müşteriline kimlik doğrulamasını yapmak için anne kızlık soyadını soruyordu. Ancak BDDK tarafından alınan yeni bir kararla 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren bankalar müşterilerine annelik kızlık soyadını soramayacak.

Annelik Kızlık Soyadının Sorulmasının Sakıncaları Neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararlarla birlikte Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetlerinde düzenlemeler yapıldı. Annelik kızlık soyadının sorulmasının engellenmesinin temel amacı müşterilerin bilgi gizliğini sağlamak. Çünkü dolandırıcılar veya 3. Şahıslar bu tür bilgilere kolay bir şekilde ulaşabiliyor.

Nüfus Cüzdanındaki Bilgiler De Sorulmayacak

Bankalar yeni düzenlemelerin ardından müşterilerine nüfus cüzdanı üzerindeki bilgileri soramayacak. Güvenlik soruları hazırlamak isteyen bankalar daha önce belirlenmiş özel bilgiler hakkında soru sorabilecek. Müşterilere daha önceden cevabı belirlenen sorular sayesinde güvenlik sağlanacak.  

Son Güncelleme: 17.03.2020 20:33
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