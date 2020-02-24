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Bedelli Askerlik yapan kişilere kıdem tazminatı işsizlik maaşı alabilecek!

Askerlik sisteminde gidilen değişiklikler ile birlikte bedelli askerlik devamlı hale getirildi. Bu yeniliğin yanı sıra bedelli askerlik yapan kişilere kıdem tazminatı işsizlik maaşı alabilecek. Detaylar haberimizde yer alıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:55
Bedelli Askerlik yapan kişilere kıdem tazminatı işsizlik maaşı alabilecek!

Bedelli askerlikte yapılan değişiklikler kapsamında bedelli askerlik devamlı hale getirildi. Öte yandan eğitim süresi ise bir ay oldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararına göre bedelli askerlik yapanlar askerliği yaptıkları müddetçe izin kullanabilecek. İzinler amirden alınırken işten ayrılma durumunda ise kıdem tazminatı hakkına sahip olacaklar.

Vatan Gazetesi İş ve Sosyal Güvenlik Yazarı Mert Nayır köşe yazısında bedelli askerlere kıdem tazminatı ödenmesi konusundaki tartışmaları konu alarak şu sözleri kullandı:

Hukukçular, uzmanlar olarak bizler bile kendi aramızda ortak bir noktada buluşamadık. Ağustos 2018'de yine bu köşeden duyurmuş, uygulamanın muğlak maddesine "askerlik hizmeti zorunlu bir hizmettir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olarak 1 gün dahi kışlaya girecekse sigortalı, kıdem tazminatına hak sahibidir" diye yazdım. Katılan oldu, katılmayan oldu. Hak eder diyenlerin en temel gerekçesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin E.1983/3488 K.1983/5183 T.9.6.1983 kararı iken, hak etmez diyenlerin gerekçesi ise ücretsiz izinli sayılırlar ibaresinin düzenlemede geçmesiydi. Ancak konuyla ilgili haklı yorumumuz yargı kararıyla netleşmiş oldu. Yaklaşık 2 yıldır işveren-işçi uyuşmazlıklarından biri haline gelen bedelli askerliğe kıdem ödemesi tartışmasına, Konya BAM 8.H.D.24/01/2020 tarihli 2019/2257 E.- 2020/167 sayılı kararı ile noktayı koydu. Karar metninde; Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen işçi, iş akdini "askerlik" nedeniyle feshederse kıdem tazminatını hakkedecektir hükmü verildi."

Bedelli askerlik ücreti  35.054 TL ödenmesi halinde yapılabilecek ve askerlik için işinden ayrılan kişi en son 1 yıldır çalışıyor olması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanacak. Askerden sonra iş bulamayan vatandaşlar ise işsizlik maaşı alabilecekler. Bunun için ise son 3 yılda 600 gün prim ödemiş olması gerekiyor.

 

Son Güncelleme: 24.02.2020 00:55
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