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Bedelli askerliklerin celp ve sevk işlemleri Kovid-19 virüsü nedeniyle ertelendi

Bedelli askerlik yapmak için başvuru yapmak isteyenlerin celp ve sevk işlemleri Kovid-19 virüsü nedeniyle ertelenmesine karar verildi. Karar, MSB tarafından açıklandı.

17 Mart 2020 Salı 23:24
Bedelli askerliklerin celp ve sevk işlemleri Kovid-19 virüsü nedeniyle ertelendi

Tüm dünyanın mücadele içerisinde olduğu koronavirüs ile ilgili Milli Savunma Bakanlığın'dan son dakika açıklaması yapıldı. 

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 2020 yılı bedelli askerlik hizmeti yapmak isteyen yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ertelenmesine karar verildiğini duyurdu. MSB, konuyla ilgili detaylı husuların tekrar aktarılacağını belirtti.

Söz konusu karar kapsamında bedelli askerlik yapacak vatandaşların celpleri, ileri bir tarihe ertelendiği belirtilirken duyuruda şu ifadelere yer verildi:

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
 

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